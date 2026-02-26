GU(ジーユー)より、日本を代表するファッションブランド「UNDERCOVER(アンダーカバー)」と、スヌーピーでおなじみの「PEANUTS」によるトリプルコラボレーション「スウェT(5分袖) UNDERCOVER」(1990円)が、2026年2月27日(金)に発売される。【写真】GU x UNDERCOVER x PEANUTSコラボ「スウェT」をすべて見るGU×UNDERCOVER×PEANUTSトリプルコラボ「スウェT(5分袖) UNDERCOVER」全4色「スウェT」とは、スウェットの着映え感とTシャツ