日清シスコは3月2日、「ココナッツサブレ プリン味」を全国で発売。「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を3月4日に、日清食品グループ オンラインストアにて予約受付を開始します。■「ポムポムプリン」の大好物“プリン”味が登場！「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で支持され、2025年7月2日に発売6