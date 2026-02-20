ココナッツサブレ × ポムポムプリン。おいしかわいい周年コラボが実現！

日清シスコは3月2日、「ココナッツサブレ プリン味」を全国で発売。「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を3月4日に、日清食品グループ オンラインストアにて予約受付を開始します。

■「ポムポムプリン」の大好物“プリン”味が登場！

「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で支持され、2025年7月2日に発売60周年を迎えました。

今回、親子のおやつ時間に「ココナッツサブレ」をもっと楽しんでもらいたいとの思いから、幅広い層に愛され、2026年に30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションした商品を期間限定で発売します。

「ポムポムプリン」の大好物である“プリン”をイメージした「ココナッツサブレ プリン味」は、カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込み、ふんわりとした甘さとコクのある味わいに仕上げました。パッケージには、特別に描き下ろした「ポムポムプリンとお友だち」をあしらいました。

また、小分け包装では、「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー （全10種類） を展開。さらに、日清食品グループ オンラインストアでは「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を数量限定で発売します。

「ココナッツサブレ プリン味」と「ココナッツサブレ」の定番商品 （5種類×2個、1個16枚入り） に、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」を組み合わせました。

ポーチは、「ポムポムプリン」のチャームポイントである“おしり”が飛び出したかわいらしいデザインで、このコラボでしか手に入らない限定アイテムです。

■商品概要

「ココナッツサブレ プリン味」

・「ポムポムプリン」の大好物である“プリン”をイメージし、カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込んだ、ふんわりとした甘さとコクのある味わい

・こだわりの製法と配合による“サクサクッ、あきないおいしさ”

・持ち運びしやすく、シェアしやすい、いつでもサクサクした食感が楽しめる小分け包装

・特別に描き下ろした「ポムポムプリンとお友だち」をあしらった期間限定のパッケージ

・「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー （全10種類） を小分け包装のパッケージで展開 （ランダムに封入しているので、デザインは選べません）

・内容量：16枚 （4枚×4袋）

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2026年3月2日

・発売地区：全国

「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」（数量限定）

「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ プリン味」（5種類×2個、1個16枚入り） と、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」（1個） のセットです。

・予約開始日時：2026年3月4日 12:00

※予定数量に達した時点で販売を終了します。

※商品の発送は3月末頃を予定しています。

※一人3点まで購入できます。

・販売価格：3,300円

・販売ページ：https://store.nissin.com/pages/2603sablepurin

◇「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン」

「ポムポムプリン」とコラボしたオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンを、2026年3月2日から実施。応募方法などの詳細は、キャンペーンサイトにて確認してください。

URL：https://www.coconut-sable.jp/sablepurin/

◇「ポムポムプリン」について

のんびり屋さんでマイペースなゴールデンレトリバーの男のコ。こげ茶色のベレー帽がトレードマーク。くつ集めが趣味で、片っぽずつこっそり隠している、ちょっぴりいたずらっこな一面も。好きな食べ物はミルク、ふにゃふにゃしたもの、ママが作ったプリン。将来の夢はもっともっとおっきくなることです。

URL：https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/

