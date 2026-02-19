コールマンは、アウトドアシーンだけでなく日常的な荷物運びにも便利な「アウトドアワゴン」シリーズの新モデル「コールマン アウトドアワゴン NX(レッド)」を昨年9月より販売。以来、その使い勝手が好評を博している。【写真】左が従来モデルで右が「アウトドアワゴン NX」。従来モデルと新モデルを比べるとこんなにサイズが違う！新モデル「アウトドアワゴン NX(レッド)」は従来モデルの優れた積載能力はそのままに、収納性の向