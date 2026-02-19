冷やし中華を温めてしまったと気づいた男性【漫画】本編を読む学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2026年2月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回はおすすめの4コマ漫画を2作品お届けするとともに、著者にもしも冷やし中華を温められたらどうするかも伺った。