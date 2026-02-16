寒さが残る一方で、街や店頭には春の気配が漂い始める時期。このタイミングで色・素材・バランスを見直して、装いを少し更新できる人ほど、「センスがいい」と自然に印象づけることができるでしょう。そこで今回は、40代・50代が今すぐ取り入れたい、春先ならではの着こなしの整え方を紹介します。▲ニュアンスカラーで整えた早春コーデ。冬アウターはそのままでも、色を軽くするだけで印象はぐっと洗練される冬コーデは“色”で先