CONVERSEからANNA SUIとのコラボレーションモデルが登場♡ベースは人気の「WEAPON」を厚底仕様にアレンジし、ブラック／パープルのカラーに蝶や薔薇モチーフを散りばめた限定スニーカー＆クロッグです。軽量で歩きやすく、春のスタイリングにも映える一足です♪ ウエポン PLTS OX / ANNA SUI 「WEAPON PLTS OX / ANNA SUI」は、ハリのあるレザーと柔らかなシンセティッ