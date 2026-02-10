CONVERSE×ANNA SUI新作♡ウエポン厚底スニーカー＆クロッグ発売

CONVERSEからANNA SUIとのコラボレーションモデルが登場♡ベースは人気の「WEAPON」を厚底仕様にアレンジし、ブラック／パープルのカラーに蝶や薔薇モチーフを散りばめた限定スニーカー＆クロッグです。軽量で歩きやすく、春のスタイリングにも映える一足です♪

ウエポン PLTS OX / ANNA SUI

「WEAPON PLTS OX / ANNA SUI」は、ハリのあるレザーと柔らかなシンセティック素材を組み合わせたアッパーで快適な履き心地。

インソールにはANNA SUIカラーのストライプ柄とダブルネームプリントを施し、厚底ながらE.V.A.とラバーの組み合わせで軽量化を実現。

価格22,000円（税込）、サイズ23.0～26.0cm、カラーはブラック/パープルです。

ウエポン PLTS CLG OX / ANNA SUI

クロッグ仕様にアレンジされた「WEAPON PLTS CLG OX / ANNA SUI」は、同じく厚底ながら軽やかで歩きやすいデザイン。

蝶や薔薇モチーフがアクセントとなり、インソールのストライプ柄とダブルネームプリントもポイント。

価格は20,900円（税込）、サイズ23.0～26.0cm、カラーはブラック/パープルで、コーディネートの主役になれる一足です。

限定コラボで春の足元を彩る

2026年2月17日発売のCONVERSE×ANNA SUIコラボは、「WEAPON PLTS OX / ANNA SUI」（22,000円）と「WEAPON PLTS CLG OX / ANNA SUI」（20,900円）の2型。

ブラック／パープルのカラーと蝶や薔薇モチーフが春の足元を華やかに演出♡軽量で歩きやすく、オンラインショップや取り扱い店舗で手に入る限定モデルです♪