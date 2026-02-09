依頼者に勝手にお金を貸した件は焼肉を奢るということで叱責を免れたが、宮野のことを快く思わないスタッフがいるようで…【漫画】本編を読む子供の頃から漫画が好きで、ユーモアあふれる作風を描き続けてきた宮野シンイチさん（@Chameleon_0219）。Twitterで公開されている「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実体験をもとに描かれ、SNSで大きな反響を呼んできた。今回は第16話を取り上げるとともに、作中