2025年最大のヒット映画『国宝』は日本映画の歴史を塗り替え（第98回アカデミー賞ではメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされている）、主演俳優である吉沢亮の女形には、誰もが見惚れた。さらに同時期公開のもう一つの吉沢主演作『ババンババンバンバンパイア』は、吸血鬼映画の歴史を更新した。「18歳童貞」の血を求めるバンパイア像は、少なくともメジャー作にはありそうでなかった設定だからだ。令和の吸血鬼