知らない番号から着信。出ると「警視庁、捜査二課の…」と名前を名乗り始めた。話を聞くと、「あなたの口座が犯罪に使われている」「あなたに容疑がかかっている」という…全く身に覚えがないが「個人情報を不正利用されているのかも」と言う。それは大変！と話を聞いていくと…？ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から『男前の闇バイト』を紹介するとともにゆきたさんに話を聞いた。【漫画】本編