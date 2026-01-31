幸せな時間を満喫しているのに何故別れてしまうのか？結末が予告された恋愛漫画「1ヵ月で別れるカップル」【漫画】本編を読むもともと仲の良かった先輩男子と後輩女子。先輩の卒業間近に晴れて付き合い始めた二人だが、たった1カ月で別れを迎えてしまう――。「淡々カップル漫画」シリーズをはじめ、オリジナルの創作漫画をWEB上で発表する御崎そら(@Sora_Misaki_)さん。「1ヵ月で別れるカップル」は、2023年12月からX上で発表され