韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「수포자（スポジャ）」の意味は？「수포자（スポジャ）」という言葉を聞いたことありますか？数学が苦手な人は経験したことがあるかもしれません！「수포자（スポジャ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？