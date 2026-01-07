長期保存できて、備えておくと安心！ストック食品【レタスクラブ時短調理大賞2025】【画像で見る】画期的！水で戻すだけ！「フリーズドライ 大根おろし、国産長芋とろろ」今年で通算5回目となるレタスクラブ「時短調理大賞」。毎日のごはん作りを助けてくれるものをたっぷりご紹介します。今回は、ストック食品。缶詰やレトルトなど長期保存できる食品は、防災用にも最適です。ふだんからおいしく食べられるものが勢揃いしています