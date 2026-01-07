備えておくと安心！長期保存できるストック食品【レタスクラブ時短調理大賞2025】
今年で通算5回目となるレタスクラブ「時短調理大賞」。毎日のごはん作りを助けてくれるものをたっぷりご紹介します。今回は、ストック食品。缶詰やレトルトなど長期保存できる食品は、防災用にも最適です。ふだんからおいしく食べられるものが勢揃いしていますよ！
■▶私たちが選びました！
科学する料理研究家 さわけんシェフさん
料理を科学的に分析し、狙ったとおりの料理を作るレシピの達人。冷凍食品や調味料などの市販の食品、調理家電、キッチングッズにも精通している。
管理栄養士、防災食アドバイザー 今泉マユ子さん
オフィスRM 代表取締役。レトルトの女王、缶詰の達人とも呼ばれ、多数のメディアで活躍中。レシピ開発や、防災食アドバイザーとして全国で講演も。
冷凍食品マイスター、電子レンジ料理研究家 タケムラダイさん
20年以上にわたり冷凍食品を食べ続ける、筋金入りの冷凍食品マニア。電子レンジ調理をメインに、誰にでも作れる、手軽で簡単なレシピも考案している。
女優、家電アドバイザー 奈津子さん
芸能界イチ家電に詳しい女優で、難関の「家電アドバイザー」を保有。大量の家電に囲まれながら4歳息子を育児中。インスタグラム@natsuko_kaden
雑誌『レタスクラブ』読者 山田恵美子さん
夫と中学3年生の娘の3人家族。最近始めたコープ宅配のおかげで、買い物時間を短縮。調理時間30分で、おいしいものを作れるよう目指している。
雑誌『レタスクラブ』読者 竹中沙希さん
夫と高校3年生の息子の3人家族。家族みんな食べるのが大好きで、ごはんは毎日たくさん作るようにしている。パンやお菓子作りが趣味。
編集部 鈴出
おいしいもの探しに日々を費やしているといえるほど、食べることが大好き。最近は、常に進化し続け、クオリティの高い冷凍食品に注目している。
編集部 西條
食べることが大好きだけれど、ズボラなので、とにかく手軽にできる時短食品を日々チェック。1つあればおいしく味が決まる調味料を探すのが好き。
■2人分にちょうどいい！「本日の逸品 豚バラ大根、ふんわりかに玉、麻婆茄子 中辛」
各2人前 ￥324（編集部調べ）／永谷園
ちょうど大人2人が満足できる量に設計。具材を袋に入れ、レンジで温めるだけ。さまざまな香辛料と調味料を絶妙にブレンドしているので、本格的なおかずに。「豚バラ大根」「ふんわりかに玉」「麻婆茄子 中辛」など、全8種。
本格的なおかずが、具材を入れてレンチンするだけで完成するのがすごい！お気に入りは豚バラ大根。味がしみしみです。by 鈴出
■フレークタイプで幅広い料理に使いやすい「シーチキン（R）マイルド」
70g×4缶 ￥429（編集部調べ）／はごろもフーズ
かつおのうまみを生かした、フレークタイプのシーチキン。大豆油と独自の調味液で調味されていて、サラダをはじめ、パスタやオムレツ、オイルを生かして炒め物にするなど、さまざまな料理に使えます。缶詰だから、常備食材としても◎。
朝ごはんとして、ツナマヨのお握りを作ります。ツナ入りの卵焼きは、お弁当のおかずにぴったりです。by 山田さん
■生麺のようななめらかさとコシのある食感を実現！「マルちゃん正麺 醤油味」
105g（麺80g）×5食 ￥734（編集部調べ）／東洋水産
なめらかでコシのある中太麺に香味野菜の風味が効いた醤油味。「生麺うまいまま製法」により、切り出した生の麺をそのまま乾燥。飽きのこないスープが特徴で、好きな食材をプラスして、どんなアレンジにもマッチ。
ふだん、インスタント麺はほとんど食べませんが、これは別格。お店の生麺のようなうまさ。わが家の防災バッグにも入っています。by 奈津子さん
■発酵性食物繊維が入った体にうれしいキーマカレー「Fibee 完熟トマトのキーマカレー」
160g ￥353（編集部調べ）／ミツカン
腸の善玉菌まで届く、発酵性食物繊維が含まれている「Fibee」シリーズ。キーマカレーは、炒め玉ねぎに完熟トマトを加えて煮込んだ、中辛味。12種類のオリジナルスパイスとハーブが味を引き立て、さっぱり味ながら、うまみも感じられます。
発酵性食物繊維がとれるのですが､いわれなければ本格的なスパイシーキーマカレー。温めずにそのまま食べてもおいしいです。by 竹中さん
■水をかけてかき混ぜるだけ。まるでおろしたての風味「フリーズドライ 大根おろし、国産長芋とろろ」
大根おろし 4.9g \130、とろろ 6.8g ￥184（ともに編集部調べ）／アスザックフーズ
「大根おろし」は、自社農園で収穫した大根を2日以内にすりおろし、すぐにフリーズドライに。大根本来の香りや味わいを楽しめます。「長芋とろろ」は、国産の長いもを使用。枯節かつおと昆布のだし、沖縄の塩で味をつけています。
1人分やほんの少し欲しいとき、そのためだけに大根や山いもを準備する必要がなく、水で戻すだけなのがラク！ 画期的です。by 西條
■材料不要！ 電子レンジで加熱するだけで手軽に本格味「レンジDELI ＜贅を味わう麻婆豆腐 中辛＞」
200g ￥302（編集部調べ）／丸美屋食品
丸美屋「贅を味わう 麻婆豆腐の素＜中辛＞」の味わいはそのままに、レンジ加熱タイプに。豆腐、豚ひき肉、長ねぎと、3種の豆板醤や特製葱油、花椒油を加えた、コク深い辛さと香りが味わえます。
花椒が効いた本格的な味で、おいしくて感動！ これを手軽に味わえるのがうれしい。焼きそばやうどんにかけて食べるのもおすすめ。by 今泉さん
知らなかったストック食材が結構あったことに驚きです！ 水を加えるだけで1人分の大根おろしやとろろになるのはとても助かるので、早速購入したいと思います。
