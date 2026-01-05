ゴディバ ジャパンは、2026年のバレンタインシーズンに向けて、人気の焼き菓子6種類を1月8日から期間限定で全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップで販売します。自分用のご褒美チョコとしても買いたくなる......！素材の味わいや華やかなデザインで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです。●サブレショコラ ストロベリー アソートメント期間限定「ストロベリー」フレーバー