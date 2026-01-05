ゴディバのバレンタイン限定スイーツが1月8日から順次登場。濃厚なチョコレートや苺フレーバーはギフトにもぴったり

ゴディバ ジャパンは、2026年のバレンタインシーズンに向けて、人気の焼き菓子6種類を1月8日から期間限定で全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップで販売します。

自分用のご褒美チョコとしても買いたくなる......！

素材の味わいや華やかなデザインで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです。

●サブレショコラ ストロベリー アソートメント

期間限定「ストロベリー」フレーバーのサブレに、なめらかなチョコレートガナッシュをサンドした焼き菓子。

フルーティーな酸味とチョコの甘みが絶妙なバランスです。

価格は3個入1134円、5個入1998円、9個入3672円、14個入4860円。

1月8日から2月15日までの販売です。

限定サブレのフレーバーは以下の4種類。

・ストロベリー＆ルビーチョコレート

フルーティーで華やかなルビーチョコレートガナッシュを、苺パウダー入りサブレでサンド。ルビーチョコレートのやさしい酸味と甘みのバランスが魅力です。

・ストロベリー＆ミルクチョコレート

甘酸っぱい苺の風味が溶け込んだミルクチョコレートガナッシュを、苺パウダー入りのサブレでサンドしています。苺の酸味がミルクチョコレートのまろやかさを引き立てる味わいに。

・ストロベリー＆ホワイトチョコレート

苺の香りとホワイトチョコレートガナッシュのやさしい甘さのハーモニーが特徴で、甘酸っぱさとまろやかさを同時に楽しめます。

・ストロベリー＆セミスイートチョコレート

ビターなセミスイートチョコレートガナッシュと甘酸っぱいストロベリーソースの組み合わせで、ほろ苦さと酸味の絶妙なバランスを堪能できます。

●あまおう苺ラングドシャクッキー アソートメント

福岡県産「あまおう苺」を使用したラングドシャクッキー。

あまおう苺＆ホワイトチョコレートと、あまおう苺＆ミルクチョコレートの2つの味わいが楽しめます。

価格は8枚入1350円、18枚入2700円、30枚入3780円です。

1月8日から5月20日まで販売します。

気軽に楽しめる「あまおう苺＆ホワイトチョコレートラングドシャクッキー」（4枚入）も登場。プチギフトにもぴったりです。

価格は626円。1月8日から5月20日までの販売です。

ラングドシャクッキーのフレーバーは以下の2種類。

・あまおう苺＆ホワイトチョコレート

福岡県産あまおう苺パウダーを練り込んだ甘酸っぱいホワイトチョコレートを、ホワイトチョコレートパウダー入りのラングドシャ生地でサンドした限定クッキーです。

生地にはストロベリーチップが入っていて、香ばしいサクッとした食感に、苺の香りとやさしい甘さが広がります。

・あまおう苺＆ミルクチョコレート

こちらも、あまおう苺パウダーを練り込んだ甘酸っぱいホワイトチョコレートを、ミルクチョコレートが溶け込んだラングドシャ生地でサンド。

ラングドシャ生地のミルクチョコレートのまろやかでコクのある甘さとストロベリーチップの食感が絶妙なコンビネーションになっています。

●プティガトー アソートメント

しっとりとしたビスキュイと、チョコレート、なめらかなソースが溶け合うプティガトー。

ショコラ・ヘーゼルナッツ・ストロベリー・抹茶の4種があります。

価格は3枚入1404円、6枚入2700円。1月28日から3月15日まで販売されます。

プティガトーのフレーバー4種類は以下の通り。

・ショコラ

濃厚でコクのあるチョコレートを使った定番フレーバー。しっとりしたビスキュイにとろけるチョコレートソースが絡み合い、チョコ好きにぴったりなリッチな味わいです。

・ヘーゼルナッツ

ヘーゼルナッツを練り込んだチョコレートと、香ばしいヘーゼルナッツソースの組み合わせ。ナッツの風味がアクセントになり、濃厚さと香ばしさが両立した味わいに仕上がっています。

・ストロベリー

甘酸っぱいストロベリーチョコレートとチョコレートソースを合わせたフレーバー。苺のフルーティーさがチョコレートの甘さと調和し、華やかな味わいを楽しめます。

・抹茶

抹茶を練り込んだチョコレートと抹茶ソースで仕上げた大人のフレーバー。抹茶のほろ苦さとチョコレートのまろやかな甘さが響き合い、上品な和の味わいが特徴です。

●ティグレ アソートメント

まだら模様の生地が特徴のフランス菓子「ティグレ」も期間限定で登場。

ショコラとヘーゼルナッツの2つの風味を楽しめます。

価格は4個入1998円、8個入3618円。1月19日から3月15日まで販売されます。

「ティグレ」のフレーバーは2種類あります。

・ショコラ

アーモンドパウダーを混ぜた生地と、なめらかなチョコレートガナッシュが一体となった、チョコレート好きにうれしいフレーバーです。

・ヘーゼルナッツ

香ばしいヘーゼルナッツガナッシュを合わせ、ナッツの風味とチョコレートの濃厚さを同時に楽しめる味わいに仕上がっています。

●バームクーヘン オ ショコラ

チョコレートでコーティングしたバームクーヘンは、しっとり食感と濃厚なチョコの味わい。

価格は4536円。1月19日から2月15日までの販売です。

●ゴディバ ガトー オ ショコラ

ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエが"ゴディバのマスターピースとなるようなものを"と情熱を込めて仕上げた、濃厚で贅沢なガトー オ ショコラ。

ダークチョコレートを丁寧に練り込み、チョコレートの酸味とほろ苦さが絶妙なバランスになるように焼き上げた濃厚な味わいが特徴です。

価格は4428円。1月10日から2月15日まで販売されます。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部