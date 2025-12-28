あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……射手座恋愛運が勢いを増し、関係の進展や新しい出会いが期待できる日。気になる人への一言や、偶然の笑顔が相手の心を動かすきっかけになります。恋人との距離も自然に縮まり、心が通い合う瞬間が増えるでしょう。幸せな未来を信じて行動を。★第2位……獅子座「こんな仕事