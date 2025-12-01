【画像】3カ月99円は今日まで！【Kindle Unlimited】Amazonブラックフライデーセール2025は本日12月1日（月）23:59まで！セール期間中はサブスクもお得になっていて、【Kindle Unlimited】は今だけ3カ月99円に…！※12月1日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。■そもそも「Kindle Unlimited」ってなに？Kindle Unlimitedとは、500万冊以上の本（書籍）を読み放題で楽しめるサービス。