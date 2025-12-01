◆これまでのあらすじ大好きな豪の自慢の彼女でいるため、20時以降は何も食べないダイエットをしていたのに振られてしまった市子。編集者として活躍するも、恋愛経験に恵まれない双葉。ふたりはそれぞれの悲しみの中、深夜の美食に救われる経験をして──。▶前回：「デート相手はいるけど、好きになれない」満たされない28歳女の心を埋めるのは、彼ではなく…Vol.3 ＜早紀：清澄白河のカヌレ＞市子ちゃんから突然電話がかか