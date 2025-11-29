ヴァレンティノ ビューティから、新しいキャンドルコレクション「ヴァレンティノ レ スィール」が登場♡第一弾はシチリアの風を感じる「ヴァレンティノ スィール バロック」と、アートオブジェとしても楽しめる専用ホルダー「ヴァレンティノ レ ブジョワール」。上質なワックスと100％コットンの芯が生む上品な香りと輝きは、冬のインテリアや特別な時間を一層優雅に演出します♪ 魅惑