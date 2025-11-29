ヴァレンティノ ビューティ新作♡キャンドルコレクション登場

ヴァレンティノ ビューティから、新しいキャンドルコレクション「ヴァレンティノ レ スィール」が登場♡第一弾はシチリアの風を感じる「ヴァレンティノ スィール バロック」と、アートオブジェとしても楽しめる専用ホルダー「ヴァレンティノ レ ブジョワール」。上質なワックスと100％コットンの芯が生む上品な香りと輝きは、冬のインテリアや特別な時間を一層優雅に演出します♪

魅惑の香り♡ヴァレンティノ スィール バロック

価格：165g / 22,550円（税込）

「ヴァレンティノ スィール バロック」は、オレンジブロッサムの甘さとクリーミーなピスタチオの二面性を楽しめるフローラルウッディの香り♡

鉱物ワックスと植物性ワックスをブレンドし、100％コットンの芯を使用したキャンドルは、燃焼時間約35時間。

エメラルドグリーンで彩られたシチリアの風景をイメージしたデザインは、灯すたびに豊かな香りと美しい照明効果で心を満たします。

インテリアに芸術性を♡ヴァレンティノ レ ブジョワール

価格：25,300円（税込）

ガラス製キャンドルホルダー「ヴァレンティノ レ ブジョワール」は、ローマ宮殿のブニャート装飾とアイコニックなスタッズに着想を得たアートオブジェ♡

キャンドルだけでなく、メイクブラシホルダーや記念品のディスプレイとしても活用可能。

インテリアの中心的存在として、ヴァレンティノならではの時代を超えたエレガンスを空間に添えます。

冬の特別な時間を彩るヴァレンティノの香り

ヴァレンティノ ビューティの新キャンドルコレクション「ヴァレンティノ レ スィール」は、香りと光の両方で冬の時間を優雅に演出♡

「ヴァレンティノ スィール バロック」はオレンジブロッサムとピスタチオの魅惑的な香り、「ヴァレンティノ レ ブジョワール」はアートオブジェとしても楽しめます。

自宅でのリラックスタイムやギフトに、特別な一品としておすすめです♪