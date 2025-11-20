「ほっともっと」から、グローバルボーイズグループJO1が登場する冬の新ビジュアルが公開されました♡12月3日発売の新商品「アンガスビーフステーキ重」シリーズと、クリスマスにぴったりなオードブルメニューを華やかに紹介。シェフ姿やクリスマスカラーの衣装に身を包んだJO1が、この季節だけの特別感を演出します。年末のごちそうシーンに寄り添うラインナッ