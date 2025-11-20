ほっともっと×JO1♡冬の新作「アンガスビーフステーキ重」ビジュアル公開

「ほっともっと」から、グローバルボーイズグループJO1が登場する冬の新ビジュアルが公開されました♡12月3日発売の新商品「アンガスビーフステーキ重」シリーズと、クリスマスにぴったりなオードブルメニューを華やかに紹介。シェフ姿やクリスマスカラーの衣装に身を包んだJO1が、この季節だけの特別感を演出します。年末のごちそうシーンに寄り添うラインナップは、忙しい冬の手助けにもぴったりです♪

冬の贅沢♡アンガスビーフステーキ重

冬の贅沢アンガスビーフステーキ重

価格：990円

冬の贅沢Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)

価格：1,690円

アンガスビーフ使用スペシャル洋風バラエティ弁当

価格：1,390円

12月3日に発売される「アンガスビーフステーキシリーズ」は、柔らかくジューシーなお肉を存分に楽しめる贅沢なラインナップ。

和風ステーキソースに加え、新登場のスパイシーバーベキューソースも選べます♪

カフェ・ド・クリエでミニオン♡バナナタルト＆スムージー発売

華やぐ季節に♡Xmasオードブル

オードブル

価格：2,200円

価格：3,300円

価格：5,500円

パーティーシーンを彩るオードブル各種は、お祝いや集まりにぴったり。

予約は3日前までの受付で、クリスマスの食卓を一気に華やかにしてくれます。季節感あふれるビジュアルで、JO1が美味しさと楽しさを盛り上げます♡

JO1と楽しむ冬♡特別な食卓を演出して



JO1が登場する新ビジュアルとともに、ほっともっとの冬メニューが勢ぞろいしました。

贅沢なアンガスビーフステーキ重から、家族や友人と囲みたいオードブルまで、年末のシーンを華やかに彩るラインナップ♡

全国2,426店舗で展開されるメニューは、忙しい季節の心強い味方に。特別感とおいしさを兼ね備えた冬のごちそうを、ぜひ楽しんでみてください♪