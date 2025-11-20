ほっともっと×JO1♡冬の新作「アンガスビーフステーキ重」ビジュアル公開
「ほっともっと」から、グローバルボーイズグループJO1が登場する冬の新ビジュアルが公開されました♡12月3日発売の新商品「アンガスビーフステーキ重」シリーズと、クリスマスにぴったりなオードブルメニューを華やかに紹介。シェフ姿やクリスマスカラーの衣装に身を包んだJO1が、この季節だけの特別感を演出します。年末のごちそうシーンに寄り添うラインナップは、忙しい冬の手助けにもぴったりです♪
冬の贅沢♡アンガスビーフステーキ重
冬の贅沢アンガスビーフステーキ重
価格：990円
冬の贅沢Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)
価格：1,690円
アンガスビーフ使用スペシャル洋風バラエティ弁当
価格：1,390円
12月3日に発売される「アンガスビーフステーキシリーズ」は、柔らかくジューシーなお肉を存分に楽しめる贅沢なラインナップ。
和風ステーキソースに加え、新登場のスパイシーバーベキューソースも選べます♪
華やぐ季節に♡Xmasオードブル
オードブル
価格：2,200円
価格：3,300円
価格：5,500円
パーティーシーンを彩るオードブル各種は、お祝いや集まりにぴったり。
予約は3日前までの受付で、クリスマスの食卓を一気に華やかにしてくれます。季節感あふれるビジュアルで、JO1が美味しさと楽しさを盛り上げます♡
JO1と楽しむ冬♡特別な食卓を演出して
JO1が登場する新ビジュアルとともに、ほっともっとの冬メニューが勢ぞろいしました。
贅沢なアンガスビーフステーキ重から、家族や友人と囲みたいオードブルまで、年末のシーンを華やかに彩るラインナップ♡
全国2,426店舗で展開されるメニューは、忙しい季節の心強い味方に。特別感とおいしさを兼ね備えた冬のごちそうを、ぜひ楽しんでみてください♪