マックイーンのアイコニックな「デ・マンタ」を再解釈した新作バッグが登場♡柔らかなレザーに波打つシルエットと彫刻のようなデザインが特徴で、都市の躍動感を表現。シルバーアイレットやクロシェ編みチャーム、スカルスカーフなどのアクセサリーで自由にカスタマイズでき、日常にラグジュアリーな遊び心をプラスできます。国内店舗およびオンラインで購入可能です♪ 彫刻的シ