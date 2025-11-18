McQueen新作バッグ「マンタ」登場♡彫刻的デザインで個性を演出

マックイーンのアイコニックな「デ・マンタ」を再解釈した新作バッグが登場♡柔らかなレザーに波打つシルエットと彫刻のようなデザインが特徴で、都市の躍動感を表現。シルバーアイレットやクロシェ編みチャーム、スカルスカーフなどのアクセサリーで自由にカスタマイズでき、日常にラグジュアリーな遊び心をプラスできます。国内店舗およびオンラインで購入可能です♪

彫刻的シルエットが魅力の新作バッグ

2010年春夏コレクション「Plato’s Atlantis」ではじめて登場した「デ・マンタ」を再解釈。

柔らかなレザーに折り返したアッパーエッジや波打つラインを施し、彫刻のような美しいフォルムを実現しています。

ブラックや鮮やかなレッドなど多彩なカラーバリエーションが揃い、シルバーメタルのディテールがエッジを効かせています。

限定モデル「マンタ OTT」の特別仕様

マンタ OTT

世界でわずか20点のみ製作された「マンタ OTT」は税込802,230円。

5つの特別チャームとスカルスカーフが付属し、彫刻的なシルエットをさらに個性的に演出。

手描きイラストカード付きの特注パッケージで、開封の瞬間からラグジュアリーな体験が楽しめます。オンライン限定の特別モデルです。

多彩なラインアップで日常から特別なシーンまで

マンタ バッグ

マンタ クラッチ

マンタ マキシ

マンタ バックパック

新作「マンタ」シリーズは、税込248,050円～355,740円でバッグ、クラッチ、バックパック、マキシサイズまで幅広く展開。

ブラックレザーにメタルアイレットを施したバリエーションや、鮮やかなレッド×ブラックのスムースレザーも。

クリスタルチェーンやキャラクターチャームで個性をアレンジでき、日常使いから特別な装いまで楽しめます。

McQueenバッグ「マンタ」でラグジュアリーな個性を♡

マックイーンの新作バッグ「マンタ」は、彫刻的シルエットとカスタマイズ可能なアクセサリーが魅力♡

限定の「マンタ OTT」は世界20点のみの特別モデル（税込802,230円）で、手描きイラストカード付きの特注パッケージも付属。

国内店舗およびオンラインで購入可能で、日常にラグジュアリーな遊び心と個性をプラスしたい方にぴったりです♪