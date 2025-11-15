今シーズン、デニムスカートが再び注目されています。「じゃあ、若い頃に履いていたあの1枚、また使えるかも？」と思ってクローゼットから取り出したのに、なんだかしっくりこない…。その違和感はシルエットが変わったことが理由です。かつて主流だった細身のタイトシルエットは、今履くと“硬さ”や“重さ”が出やすいもの。今、大人に自然に馴染むのは、裾に揺れが出る【ゆるAライン】になります。昔のタイトは“硬さ”。今は“