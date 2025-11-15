昔のままだと“おば見え”。再流行の「デニムスカート」は【ゆるAライン】が正解です
今シーズン、デニムスカートが再び注目されています。「じゃあ、若い頃に履いていたあの1枚、また使えるかも？」と思ってクローゼットから取り出したのに、なんだかしっくりこない…。その違和感はシルエットが変わったことが理由です。かつて主流だった細身のタイトシルエットは、今履くと“硬さ”や“重さ”が出やすいもの。今、大人に自然に馴染むのは、裾に揺れが出る【ゆるAライン】になります。
昔のタイトは“硬さ”。今は“ゆるAライン”で軽さと抜け感をつくる
20代の頃に愛用していたタイトなデニムスカートは、脚をすっきり見せてくれる反面、今の私たちが履くと腰まわりや太ももを拾いやすく、シルエットが止まって見えることで、重さや硬さが前に出やすくなります。さらに秋冬は、ニットやアウターで上半身にボリュームが出る季節。そこにタイトなデニムスカートを合わせると、全体が詰まったバランス＝おば見えにつながることも。
▲左：昔の細身タイトは腰まわりに硬さが出て重心が下がりやすい、右：今のゆるAラインは余白と揺れが生まれ、自然と軽さと抜け感が出る
そこで今しっくりくるのが、ゆるAラインのデニムスカート。裾に向かって自然に広がるラインが、腰まわりに余白を生み、締めつけずに細見えを叶えます。歩くたびに生まれる揺れが、コーデ全体に軽さと抜け感をプラス。頑張っていないのに、こなれ見えします。
トップスは“コンパクト”に。重心を上へ
Aラインで下に広がりが出る分、トップスはすっきりまとめるのが正解。ハイゲージのタートル、クルーネックニット、ショート丈カーディガンなど、身体に程よく沿うシルエットを選ぶと、自然にバランスが整います。
また、小さめのバッグや華奢なアクセサリーを合わせると、“余白のある上品さ”が引き立ち、大人の洗練が生まれます。
最も映えるのは“歩いているとき”
ゆるAラインのデニムスカートの魅力は、静止画よりも動きの中でこそ際立ちます。街路樹の並ぶ道を歩くとき、カフェに向かうとき、バッグを持ち替えるとき──そんな何気ない所作に、スカートの揺れがしなやかさと余裕を与えてくれます。
昔のデニムスカートがしっくりこないのは、シルエットのトレンドが変わっただけ。そのままでは“おば見え”しやすいアイテムも、ゆるAラインに更新するだけでアカ抜け間違いなしですよ。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
