森崎ウィンとSnow Man・向井康二、今をトキメクふたりが映画『（LOVE SONG）』で初共演！そこで今回は、お互いの第一印象や共通点、距離の縮め方についてたっぷりと語ってもらいました。映画を通して距離が縮まったというおふたりの撮影裏話は必見です♡仲よしすぎる！ふたりの距離。ふたりの「はじめまして」から「今のしっくり感」まで。撮影を通してぐっと距離を縮めていった“仲よしすぎる”関係性に迫りました。ーーお互