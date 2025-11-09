【森崎ウィン×向井康二（Snow Man）】作品を通して距離が縮まった♡ 仲良しすぎる“ふたりの関係性”に迫る！

森崎ウィンとSnow Man・向井康二、今をトキメクふたりが映画『（LOVE SONG）』で初共演！そこで今回は、お互いの第一印象や共通点、距離の縮め方についてたっぷりと語ってもらいました。映画を通して距離が縮まったというおふたりの撮影裏話は必見です♡

仲よしすぎる！ふたりの距離。 ふたりの「はじめまして」から「今のしっくり感」まで。 撮影を通してぐっと距離を縮めていった“仲よしすぎる”関係性に迫りました。

ーーお互いの第一印象は？ 向井康二（以下、向井）：「最初に会ったのは本読みだったっけ？」 森崎ウィン（以下、森崎）：「衣装あわせ？なんか顔あわせみたいな日だったかな」 向井：「そのときの印象は、“THE森崎ウィン”だったね！」 森崎：「全然それじゃ伝わらない！（笑）」 向井：「事前に森崎君のことをネットでいろいろ調べたんですよ。その情報をもとにアタックしたいわけですよ。 でもね、なんか調べた通りというか、ほんと優しさにあふれたオーラを身にまとっていて。実際話してもすごく優しかったですね」 森崎：「康ちゃんは、テレビの印象があるから、『明るいのかな』と想像はしてたんですけど、会ってみるとまず『礼儀正しいな』って思いました。 芸歴とか一回置いておいたら、一応僕が年上になるわけじゃないですか。 そこ気にしてるのかわからないですけど、すっごい礼儀正しくて、めちゃくちゃ腰低いみたいな。逆にやりづらいですってくらいでした（笑）」

――共演を通して見つけた、ふたりの共通点は？ 向井：「実はお互い気分屋じゃない？」 森崎：「そうだね、気分屋だね〜」 向井：「あと好き嫌いがはっきりしてますよね」 森崎：「そう、はっきりしてる！」 向井：「それはなんか似てますね。話してて雰囲気あうじゃんって思った。 好きなものは好き、嫌いなものは嫌い。……『好き』と言えたら世界は変わるんですよね。ここ太字にしといてくださいね！」 森崎：「お、いいこと言うね〜」

――撮影が進むにつれてお互いの距離感はどう変化しましたか？ 森崎：「映画の内容は、僕が演じる廣木壮太と康ちゃんが演じる杉浦海が、親友から恋愛関係に発展していくストーリーなんです。 それぞれの役を通した会話が、ウィンと康ちゃんの会話になっていたりして、気づいたら距離が縮んでいった。 実は『ふたりでごはん行って、朝まで語りあったぜ』とかはないんですけど、この役や作品を通して、距離が縮まった気がしました」 向井：「撮休日があるって聞いていたんですけど、ほぼなかったんですよ。休みに楽しい時間を過ごしたかったですよね〜。これはクレームじゃないですよ！」 森崎：「フォローするならタイでの撮影だったんですけど、ゲリラ豪雨があるので思い通りにスケジュールが進まないことも多くて」 向井：「雨待ちね。映画でも晴れて見えるけど、実際は雨が降ってる、みたいなシーンもあるんですよ」 森崎：「あるね。天気に左右されながら、現地のスタッフさん、日本のスタッフさん、みんなで協力しながらやらせていただいて。大変だったけど楽しい撮影でしたね」