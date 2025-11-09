Z世代に圧倒的な人気を誇る浅見めいさんがプロデュースするコスメブランド『A/mAke（エーメイク）』から、待望の新作ハイライト「ジェムグロウハイライト」が登場します。触れると指が沈むほどのやわらかい質感で、肌にぴたっと密着。微細なパールが織りなす“透けキラ”な輝きで、まるでガラスのようにうるツヤな肌を叶えます。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♡ 透けてキラめく♡“