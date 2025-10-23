組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！エレガントなイメージのボウタイシャツに「硬い」「厚い」「カジュアル」素材という意外性。ボウタイのフォルムをキープし、輪郭がはっきりとするため顔まわりは甘さひかえめに整う効果も。しっかりとした厚みのある素材のおかげでシャツ以上・ジャケット未満の存在感。かたさのない、ドレープも効いた風合いで