【明日なに着る？】コンサバに見えない「デニム素材」のボウタイブラウス

エレガントなイメージのボウタイシャツに「硬い」「厚い」「カジュアル」素材という意外性。ボウタイのフォルムをキープし、輪郭がはっきりとするため顔まわりは甘さひかえめに整う効果も。





しっかりとした厚みのある素材のおかげでシャツ以上・ジャケット未満の存在感。かたさのない、ドレープも効いた風合いでしなやかな雰囲気をアシスト。デニム特有のかすかなフェード感があることで、甘色ながらコンサバっぽくない深みも併せ持つ1着。ボウタイを取り外し、デニムジャケットのように羽織ることも。





【POINT】ともするとコンサバに傾きそうなベビーピンク×ボウタイのかけ算も、デニム素材ならほどよくカジュアル。ボウタイは結ばず、あえてラフに巻いて長めにたらすことで、どこかメンズのネクタイにも似たマスキュリンなスタイルに。黒のワイドパンツでとことんハンサムに仕上げて。





