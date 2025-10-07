Instagramフォロワー10万人超！ぼのさんの漫画連載マイカのアパレル日記ブログやInstagramで女性から大人気のクリエイター・ぼのこさんによる漫画連載！ 28歳、入社７年目のアパレル販売員・マイカちゃんは、個性豊かな上司や先輩・後輩に囲まれながら仕事に奮闘中。将来のキャリアに悩むこともあるけれど、「ま、いっか」と呟きながら毎日楽しく生きていく！前回のお話はこちらwoman-type.jp次のお話はこちら！woman-type.jp【作