¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Îø¿ÍÆ±»Î¤ÎÀµµ±¡Ê30¡Ë¤ÈË¨¹á¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµµ±¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò·Ð¤Æº§Ìó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤ÇË¨¹á¤Ï¡¢ÃËÍ§Ã£¤È2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤­¥­¥¹¤·¤¿»ö¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¨¹á¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥­¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢À­ÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿Àµµ±¤Î¿ÆÍ§¡¦è½Çµ¡Ê30¡Ë¤ÎÂ¸ºß¡£è½Çµ¤ÈÀµµ±¤Î´Ø·¸¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Ë¨¹á¤Ï¡¢¤â¤¦è½Çµ¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Àµµ±¤ËÌóÂ«¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂ«Çû¤·¤¹¤®¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤«¤éÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤¿¤áÃËÍ§Ã£¤È