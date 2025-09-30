メイクのプロが使っている「失敗知らずのアイブロウ」メイクの中でも、とくにテクニックを要するアイブロウ。薄い人も毛が増えたように、まばらな眉もキレイに整う、一度描いたら落ちない・にじまない。そんな「眉」のさまざまな悩みを解決する名品を、メイクのプロやコスメ通たちに取材。くずれにくく・ふんわりとした仕上がりブロウシャドウ パレット 04 4,180円／OSAJI「パウダーのほか、さらっとした質感のワックスも一緒に