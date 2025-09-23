実績を兼ねる「隠れた名品」「意外と売れてる〇〇」や、「知られざる機能性」をかねたアイテムなど、おなじみブランドの意外なスター選手をリサーチ。プレスだからこそ知る、「かゆいところに手が届く」数々をピックアップ。「12,000本売れたモードなアシンメトリー」brand : Ungriditem : Denim Pantsデニムパンツ／Ungridヒップ部分にはタック入りで、後ろ姿までキレイなストレートシルエットが完成。「ウエスト部分を大胆に重