「寒くなるまで」着回しが可愛くなるワンピースどこまでも着回せる、シンプルなワンピース。涼しくなってきた今日この頃、だけどまだ暑い日も続くこれから。「寒くなるまで」オシャレに、徹底的に活用できるワンピースのタイプと、その着回し方をご紹介。1「肩が出ない「Iラインのカットソーワンピース」POINT□半そでよりシャープ・ノースリより安心なそで□長め丈をもたつかせないサイドスリット入り白フレンチスリーブワンピー