ケアをしていても、乾燥によるごわつきやパサつきが気になる季節。髪の毛の専門家や日頃からよりよいヘアケアを探求している美容通に聞き込みを敢行。バスルームの中だけじゃない、優秀なケアアイテムや乾燥から髪を守る習慣をご紹介。「キレイな髪づくり」の裏側パサつきのないさらりとした指通り、スタイリング剤いらずのツヤのある質感など。即効性のあるメイクとは異なり、日々の積み重ねによって仕上がりが変わる髪の毛。なり