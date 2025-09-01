¡ÚµûºÂ¡Û2025Ç¯9·î¤Î±¿Àª¥¿¥í¥Ã¥È´ÕÄê»Õmimiel¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÊÌÀê¤¤¡£9·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï?µûºÂ¡Ê2/19~3/20¡Ë¡ÚLUCKY DAY¡Û9·î7Æü¡ÚKEY TO GOOD LUCK¡Û¿åºÌÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»È¤¦¡ÚLUCKY COLOR¡Û¥°¥ì¡¼¡ÖÀµ²ò¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¿´¤ÎÄì¤«¤é¡¢Ê¨¡¹¤ÈÊÑ³×¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤­¾å¤¬¤ë£¹·î¡£¼«¤é¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¼´¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢Æâ¾Ê¤Îµ¨Àá¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ç¤ÏÍýÀ­¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿°úÎÏ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ