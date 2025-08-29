「見た目もオシャレで実用的」なインテリアプライベートな空間だからこそ、人目は気にせず自身の「好き」を投影しやすいインテリア。スペースには限りあれど、服も靴もコスメも増えていくばかり。おしゃれに見せるだけでなく、実用性を兼ね備えた収納の工夫などを、美容通やアパレル業界のプレスやディレクターなど、お部屋のセンスも光る方々に取材。メインの家具は「ステンレスに一本化」「インテリアはシルバーを基調にしていて