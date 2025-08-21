オアシスライフスタイルグループとエアークローゼットが共同運営するストリートパジャマブランド「チルストリート（Chill ST）」が、初の常設店舗となる旗艦店「Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store」を表参道ヒルズにオープンする。開店日は8月29日。 【画像をもっと見る】 チルストリートは、「原宿にいけるパジャマ」をコンセプトに掲げる新ブランド。家着、街着、旅行着の一本化を目指し、着心地や肌触りを追求しつ