原宿に行けるストリートパジャマ「チルストリート」が旗艦店をオープン　エアークローゼットが共同運営

オアシスライフスタイルグループとエアークローゼットが共同運営するストリートパジャマブランド「チルストリート（Chill ST）」が、初の常設店舗となる旗艦店「Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store」を表参道ヒルズにオープンする。開店日は8月29日。

チルストリートは、「原宿にいけるパジャマ」をコンセプトに掲げる新ブランド。家着、街着、旅行着の一本化を目指し、着心地や肌触りを追求しつつ、ストリートファッションのデザイン性を盛り込んだアイテムをユニセックスで提案している。ブランドスタートを記念してラフォーレ原宿で開催されたポップアップでは、一部商品が完売するなど、想定の3倍の売上を計上したという。

オープン時は、2025年秋冬コレクションを展開。ソフトで滑らかな手触りのパイル生地「Cloud pile」を使用したTシャツ（9350円）やショーツ（9900円）、セットアップ（1万9250〜2万6400円）などのほか、洗濯乾燥可能で毛玉になりにくいタフなニット生地「Smooth Tech Knit」を採用したTシャツ（1万1000円）やロングスリーブTシャツ（1万3200円）、ポロシャツ（1万5400円）、カーディガン（1万9800円）などをラインナップする。

また、パジャマに合うセレクト商品のサンダルやスリッパ、靴下、インナー、タオルといったアクセサリーアイテムも用意するという。

◾️Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store

オープン日：2025年8月29日（金）

所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館B2階

営業時間：11:00〜20:00