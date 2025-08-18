子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」のファミリーミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」が、2025年9月14日(日)の東京公演を皮切りに、関東エリアで続々と開催される。【画像】子どもに伝えたいメッセージがぎっしり！ミュージカルのシーンカットきかんしゃトーマス ファミリーミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」累計約60万人を動員してきた人気シリーズ「ソドー島のたからもの」を完全リニューアルした今作では、