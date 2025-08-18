子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」のファミリーミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」が、2025年9月14日(日)の東京公演を皮切りに、関東エリアで続々と開催される。

【画像】子どもに伝えたいメッセージがぎっしり！ミュージカルのシーンカット

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」


累計約60万人を動員してきた人気シリーズ「ソドー島のたからもの」を完全リニューアルした今作では、ニューフェイスのトーマス、パーシー、カナの3台がステージ上を駆け巡る。すでに京都、埼玉、静岡、栃木、茨城、岐阜で上演され、各地で大盛況となった。

トーマス、パーシー、カナがステージを駆け巡る新作オリジナルストーリー


■ワクワクドキドキ！友情と冒険の物語

今回の物語は、トーマスとパーシーがトップハム・ハット卿から重要な任務を託されたところから始まる。そして二人は「どちらが早く荷物を運べるか」競争することに。しかし、道中では予想もしない出来事が次々と起こり、整備士のハルとユウキも巻き込んだ大冒険へと発展していく。

物語はトップハム・ハット卿から特別な仕事を任されたトーマスとパーシーが、どちらが早く手紙を届けられるかを競争するところから始まる


整備士のハルとユウキ


競争シーンでは「トーマス＆ハル」VS「パーシー＆ゆうき」の構図に…


困難を乗り越える中で、トーマスたちが気づくのは「本当に大切なもの」。勝ち負けを超えた友情の大切さを、楽しい歌とダンスとともに伝えてくれる、心あたたまるストーリーだ。

競争の前に準備運動をすることに。客席も一緒に「ガタゴト、ガタゴト」とダンシング！


■東京公演がいよいよスタート！

東京での待望の公演は、日本を代表するコンベンションセンター「東京国際フォーラム ホールC」で実現！有楽町駅から徒歩1分という抜群のアクセスで、都内各地からはもちろん、近県からも来場しやすい。

公演日時：2025年9月14日(日)

1回目公演：11時45分開演(11時15分開場)

2回目公演：14時15分開演(13時45分開場)

チケット料金：

全席指定：3000円

ファミリー券：2500円(3枚以上まとめて購入の場合)

一般発売日：2025年8月2日(土)

購入方法：

東京音協オンライン

チケットぴあ(Pコード：657-346)

イープラス

ローソンチケット(Lコード：35765)

CNプレイガイド

公演事務局(先行予約あり！)

東京公演の目玉は「ファミリー券」のお得感！3枚以上まとめて購入すると、1枚あたり500円もお得に。きょうだいで、お友だち家族と…みんなで楽しもう。

■千葉・神奈川・東北エリアでも開催決定！

浦安市文化会館(千葉)

公演日：2025年10月5日(日)

開演時間：12時／14時30分

料金：3000円(全席指定)

状況：好評発売中！

鎌倉芸術館(神奈川)

公演日：2025年10月11日(土)

開演時間：12時30分／15時

料金：3000円(ファミリー券2500円)

一般発売日：2025年8月9日(土)

先行予約：2025年7月27日(日)10時スタート

名取市文化会館(宮城)

公演日：2025年12月6日(土)

開演時間：13時30分／16時

料金：3500円(全席指定)

一般発売日：2025年9月6日(土)

歌あり、ダンスあり、そして心に響くメッセージあり。「ソドー島の1ばんはだれだ」は、親子で一緒に楽しめる最高のエンターテインメント。この秋、トーマスたちと一緒に、忘れられない冒険の旅に出かけよう！

■夏休みのおでかけに！池袋・サンシャインシティでもイベント開催中

また、池袋・サンシャインシティ内、文化会館ビル2F 展示ホールでは2025年8月24日(日)までファミリー向け体験型イベント「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー」を開催中。

池袋・サンシャインシティにて開催！「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー」


「ソドー島ツアー」をテーマにした大規模展示とアトラクションが盛りだくさん！トーマスたちが働くソドー島の冒険エリアをめぐり、困っているなかまを助けてあげたり、トーマスたちと写真を撮ったりしながら、トーマスの世界を体験することができる。暑い日や天気が悪くても、屋内で快適に過ごせるのもポイント。夏休みのおでかけ、どこに行こうか迷ったらぜひ遊びに行ってみて！

「レッツゴートーマス」では、80周年を記念した金色のトーマスがレールを走る


(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.