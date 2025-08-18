きかんしゃトーマスミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」東京公演が決定！千葉・神奈川でも開催
子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」のファミリーミュージカル「ソドー島の1ばんはだれだ」が、2025年9月14日(日)の東京公演を皮切りに、関東エリアで続々と開催される。
【画像】子どもに伝えたいメッセージがぎっしり！ミュージカルのシーンカット
累計約60万人を動員してきた人気シリーズ「ソドー島のたからもの」を完全リニューアルした今作では、ニューフェイスのトーマス、パーシー、カナの3台がステージ上を駆け巡る。すでに京都、埼玉、静岡、栃木、茨城、岐阜で上演され、各地で大盛況となった。
■ワクワクドキドキ！友情と冒険の物語
今回の物語は、トーマスとパーシーがトップハム・ハット卿から重要な任務を託されたところから始まる。そして二人は「どちらが早く荷物を運べるか」競争することに。しかし、道中では予想もしない出来事が次々と起こり、整備士のハルとユウキも巻き込んだ大冒険へと発展していく。
困難を乗り越える中で、トーマスたちが気づくのは「本当に大切なもの」。勝ち負けを超えた友情の大切さを、楽しい歌とダンスとともに伝えてくれる、心あたたまるストーリーだ。
■東京公演がいよいよスタート！
東京での待望の公演は、日本を代表するコンベンションセンター「東京国際フォーラム ホールC」で実現！有楽町駅から徒歩1分という抜群のアクセスで、都内各地からはもちろん、近県からも来場しやすい。
公演日時：2025年9月14日(日)
1回目公演：11時45分開演(11時15分開場)
2回目公演：14時15分開演(13時45分開場)
チケット料金：
全席指定：3000円
ファミリー券：2500円(3枚以上まとめて購入の場合)
一般発売日：2025年8月2日(土)
購入方法：
東京音協オンライン
チケットぴあ(Pコード：657-346)
イープラス
ローソンチケット(Lコード：35765)
CNプレイガイド
公演事務局(先行予約あり！)
東京公演の目玉は「ファミリー券」のお得感！3枚以上まとめて購入すると、1枚あたり500円もお得に。きょうだいで、お友だち家族と…みんなで楽しもう。
■千葉・神奈川・東北エリアでも開催決定！
浦安市文化会館(千葉)
公演日：2025年10月5日(日)
開演時間：12時／14時30分
料金：3000円(全席指定)
状況：好評発売中！
鎌倉芸術館(神奈川)
公演日：2025年10月11日(土)
開演時間：12時30分／15時
料金：3000円(ファミリー券2500円)
一般発売日：2025年8月9日(土)
先行予約：2025年7月27日(日)10時スタート
名取市文化会館(宮城)
公演日：2025年12月6日(土)
開演時間：13時30分／16時
料金：3500円(全席指定)
一般発売日：2025年9月6日(土)
歌あり、ダンスあり、そして心に響くメッセージあり。「ソドー島の1ばんはだれだ」は、親子で一緒に楽しめる最高のエンターテインメント。この秋、トーマスたちと一緒に、忘れられない冒険の旅に出かけよう！
■夏休みのおでかけに！池袋・サンシャインシティでもイベント開催中
また、池袋・サンシャインシティ内、文化会館ビル2F 展示ホールでは2025年8月24日(日)までファミリー向け体験型イベント「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー！ソドー島ツアー」を開催中。
「ソドー島ツアー」をテーマにした大規模展示とアトラクションが盛りだくさん！トーマスたちが働くソドー島の冒険エリアをめぐり、困っているなかまを助けてあげたり、トーマスたちと写真を撮ったりしながら、トーマスの世界を体験することができる。暑い日や天気が悪くても、屋内で快適に過ごせるのもポイント。夏休みのおでかけ、どこに行こうか迷ったらぜひ遊びに行ってみて！
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
