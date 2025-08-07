「ニューエラ（NEW Era）」が、「コンバース（CONVERSE）」とのコラボレーションモデル「WEAPON SUEDE OX NE」を8月22日に発売する。ニューエラの直営店およびオンラインストア、コンバースの一部正規取扱店で展開する。 【画像をもっと見る】 「WEAPON SUEDE OX NE」は、コンバースのバスケットボールシューズ「ウエポン（WEAPON）」をベースに採用。クラシックなベースボールキャップを着想源にデザインされ、アッパーには上