新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？5月12日（月）〜5月18日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★牡羊座運勢第1位！「正しいものに反応していくこと」が今週の星模様のテーマ。ネガティブな影響に反応しすぎないように、自分の意識を平穏な方向に向けてみて。周りに力を削がれることが減り、自分の力を感じることができそう。第2位★蠍座運勢第2位！「