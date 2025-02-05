来週（2025年2月10日〜2月16日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年2月3日〜2月9日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では未来のリスクを避けます』｜総合運｜★★★★☆「自分の良さ」がしっかりわかっている時です。周囲が何を期待しようとも自分が信じている自