こんにちは、asami.t.です。顔の印象は、眉毛で決まるという程、眉毛はかなり大事なパーツです。今回は眉メイクで試すと一気に垢抜ける、プロの裏ワザ4つをご紹介します。簡単なテクニックですのでぜひ試してみてください。【詳細】他の記事はこちら?スクリューブラシを使うスクリューブラシを使うことで眉メイクの仕上がりがグッと上がります。使うポイントは、1、眉メイクをする前に眉毛の毛流れを整える2、ペンシル後のぼかし3