¤½¤´¤¦²£ÉÍ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¿·½Õ½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡ÖÅß»Ô¡×¤ò2025Ç¯1·î1Æü(¿å)¤«¤é1·î13Æü(·î)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤½¤´¤¦²£ÉÍ¤Î¿·½Õ¥»¡¼¥ë¡ÖÅß»Ô¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤½¤´¤¦²£ÉÍ¤Î¡ÖÅß»Ô¡×¤Ç¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ20¡Á30%¤Î³ä°úÎ¨¤Î¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤Ø¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä»¨²ß¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ÆÃÊÌÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¸ÂÄêÊ¡ÂÞÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¸ÂÄêÊ¡ÂÞ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼